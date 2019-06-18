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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Суд не смог объяснить Вышинскому часть обвинительного акта

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по озвученному обвинительному акту, заявил его адвокат Андрей Доманский.

"Также во время заседания Кирилл просил разъяснить ему ряд непонятных тезисов, которые заложены в обвинительном акте. Даже суд не смог их разъяснить, поскольку они также не понимают, что имела под этим в виду сторона обвинения", — заявил Доманский РИА Новости.

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Незаконное задержание
По его словам, суд обратил внимание, что им самим интересно будет узнать, на что будет ссылаться обвинение при доказательстве вины Вышинского.
Доманский добавил, что следующее заседание пройдет 3 июля. Он считает, что обвинение будет просить продлить срок содержания под стражей, а защита, возможно, попросит суд изменить меру пресечения Вышинскому на домашний арест.
"Все будет зависеть от того, как суд будет расценивать те риски, на которые будет ссылаться сторона обвинения", — сказал он.
Адвокат выразил надежду на то, что суд "в связи с сегодняшними изменениями политики в стране" постарается уйти от политических заказных дел, к которому относится и дело Вышинского.
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Ревенко и телеведущая Ольга Скабеева во время акции в поддержку Кирилла Вышинского у здания посольства Украины в Москве
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Дело Вышинского — позорная страница в истории Украины, считают в Госдуме

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Татьяна Москалькова
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Москалькова назвала обвинения в адрес Вышинского абсурдными
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийВ мире
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