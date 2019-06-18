Суд не смог объяснить Вышинскому часть обвинительного акта

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по озвученному обвинительному акту, заявил его адвокат Андрей Доманский.

"Также во время заседания Кирилл просил разъяснить ему ряд непонятных тезисов, которые заложены в обвинительном акте. Даже суд не смог их разъяснить, поскольку они также не понимают, что имела под этим в виду сторона обвинения", — заявил Доманский РИА Новости.

По его словам, суд обратил внимание, что им самим интересно будет узнать, на что будет ссылаться обвинение при доказательстве вины Вышинского.

Доманский добавил, что следующее заседание пройдет 3 июля. Он считает, что обвинение будет просить продлить срок содержания под стражей, а защита, возможно, попросит суд изменить меру пресечения Вышинскому на домашний арест.

"Все будет зависеть от того, как суд будет расценивать те риски, на которые будет ссылаться сторона обвинения", — сказал он.

Адвокат выразил надежду на то, что суд "в связи с сегодняшними изменениями политики в стране" постарается уйти от политических заказных дел, к которому относится и дело Вышинского.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.