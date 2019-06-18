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РИА Новости

Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии

Вчера, 20:16
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 18 июн – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Гонку за пост лидера Консервативной партии и премьера Великобритании покинул экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, не преодолевший барьер в 10% голосов, объявил управляющий комитет партии.
Во вторник состоялся второй тур выборов фракцией тори в парламенте нового главы Консервативной партии и будущего премьер-министра.
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
В первом туре Джонсон набрал 114 голосов, так что можно констатировать, что его позиции укрепляются.
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Третье место занял министр окружающей среды Майкл Гоув, набравший 41 голос, за ним идет министр международного развития Рори Стюарт (37 голосов), опередивший в этом туре главу МВД Саджида Джавида, набравшего 33 голоса – ровно необходимый минимум для продолжения гонки.
Рааб был кандидатом с наиболее радикальными взглядами касательно Brexit. Он даже не исключал приостановки работы парламента для того, чтобы депутаты не препятствовали выходу страны из ЕС без соглашения.
Все продолжающие борьбу кандидаты, как ожидается, вечером примут участие в теледебатах. В первых теледебатах Джонсон участвовать не стал.
Следующие туры голосования пройдут в среду и в четверг. Задача этих туров – сократить число остающихся кандидатов до двух. Будет проведено столько голосований, сколько потребуется для этого.
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Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля, после подведения итогов почтового голосования среди рядовых членов партии, однако, по мнению источника РИА Новости в Консервативной партии, не исключено, что при большом разрыве между двумя финалистами отстающий уступит место партийного лидера и премьера конкуренту.
До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, 7 июня официально сложившая полномочия лидера партии.
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Джереми ХантБорис ДжонсонКонсервативная партия ВеликобританииВеликобританияВ мире
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