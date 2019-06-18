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РИА Новости

Бездомный украл 27 коробок конфет в аэропорту Пулково

Вчера, 19:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции СЗФО задержали бездомного, похитившего 27 коробок шоколадных конфет, печенье, две наплечные сумки и чемодан, сообщает пресс-служба ведомства.
"54-летний бездомный в течение последней недели мая приезжал в аэропорт "Пулково" и под видом покупателя заходил в магазин. Воспользовавшись тем обстоятельством, что за его действиями никто не наблюдает, совершал кражи. Злоумышленник похитил 27 коробок шоколадных конфет, печенье, две наплечные сумки и чемодан. Впоследствии похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению", - сказано в сообщении.
После задержания злоумышленника выяснилось, что он нигде не работает, не имеет постоянного места жительства, злоупотребляет спиртным, ранее неоднократно судим за кражи и угрозы убийством.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
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Пулково (аэропорт)Ленинградская областьПроисшествия
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