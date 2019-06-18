Бездомный украл 27 коробок конфет в аэропорту Пулково

"54-летний бездомный в течение последней недели мая приезжал в аэропорт "Пулково" и под видом покупателя заходил в магазин. Воспользовавшись тем обстоятельством, что за его действиями никто не наблюдает, совершал кражи. Злоумышленник похитил 27 коробок шоколадных конфет, печенье, две наплечные сумки и чемодан. Впоследствии похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению", - сказано в сообщении.