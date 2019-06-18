Британец, обливший лидера "Партии Brexit", заплатит 350 фунтов компенсации

ЛОНДОН, 18 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Житель пригорода Ньюкасла Пол Кроутер, обливший лидера "Партии Brexit" Найджела Фараджа молочным коктейлем, приговорен к 150 часам общественных работ и выплатит компенсацию пострадавшему в 350 фунтов стерлингов. Такое решение принял во вторник магистратский суд округа Норт-Тайнсайд.

Кроутер метнул стакан с коктейлем в Фараджа 20 мая, во время кампании по выборам в Европарламент. Мужчина подготовился к акции: во время обеденного перерыва он приобрел коктейль с бананами и соленой карамелью в сетевой закусочной Five Guys за 5,25 фунта стерлингов. Когда Фарадж прогуливался по центру Ньюкасла, Кроутер подбежал к нему и плеснул в сторону политика коктейлем. Напиток долетел до Фараджа, испачкав ему пиджак, галстук и рубашку, а также попав на лицо. Нападавший был сразу же схвачен и доставлен в полицию.

"Кроутер… обязан выплатить 350 фунтов стерлингов компенсации Фараджу, уплатить судебный сбор в 85 фунтов стерлингов и возместить судебные издержки в размере 85 фунтов стерлингов. Также он приговорен к 150 часам общественных работ и будет находиться под наблюдением соответствующей службы в течение 12 месяцев", - говорится в материалах суда.

В суде 32-летний Кроутер признал вину в нападении и нанесении ущерба. Рассматривавший дело окружной судья Бернард Бегли назвал его поступок глупостью.

Защита подсудимого признала, что тот интересовался политикой, однако оспорила заявления Фараджа в Twitter о том, что напавший был радикальным сторонником сохранения членства Британии в ЕС. В заявлении адвоката Брайана Хеггарти указывается, что если бы Кроутер думал только о насилии в отношении сторонника жесткого Brexit Фараджа, "то купил бы напиток подешевле в ближайшем магазине со скидками".

Сам Фарадж представил в суд заявление о том, что испытывает беспокойство в связи с произошедшим и тем, что "подобное поведение не позволяет демократическому процессу осуществляться законным путем". Сторона Фараджа, помимо чистки костюма, просила суд о компенсации стоимости микрофона (239 фунтов стерлингов), который бы прикреплен к пиджаку политика, но пришел в негодность из-за попадания на него коктейля. В этой просьбе суд отказал.

После инцидента Кроутер был уволен с работы.