В работе Instagram произошел сбой

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно информации на сайте, сбои начались около 17.25 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Португалии, Испании, Италии и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, 83% пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 10% связаны с веб-сайтом соцсети, 6% - с авторизацией.