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РИА Новости

В работе Instagram произошел сбой

Вчера, 19:13
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© Depositphotos / IgorTishenkoТелефоны с логотипами приложения Instagram
Телефоны с логотипами приложения Instagram
© Depositphotos / IgorTishenko
Телефоны с логотипами приложения Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Согласно информации на сайте, сбои начались около 17.25 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Португалии, Испании, Италии и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным Downdetector, 83% пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 10% связаны с веб-сайтом соцсети, 6% - с авторизацией.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Иконка социальной сети Instagram. Архивное фото
14 июня, 01:37
В работе Instagram произошел сбой
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