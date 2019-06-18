В здании правительства Ленинградской области произошло задымление

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Задымление произошло во вторник в здании правительства Ленинградской области в Санкт-Петербурге, эвакуация сотрудников не проводилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"Короткое замыкание произошло между пятым этажом и чердаком. Представители МЧС приехали очень быстро и ликвидировали задымление буквально через 15 минут. Ряд служащих покинул прилегающие помещения, но полная эвакуация сотрудников фактически не проводилась", - сказал собеседник агентства.