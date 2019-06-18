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РИА Новости

В здании правительства Ленинградской области произошло задымление

Вчера, 18:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Задымление произошло во вторник в здании правительства Ленинградской области в Санкт-Петербурге, эвакуация сотрудников не проводилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.
"Короткое замыкание произошло между пятым этажом и чердаком. Представители МЧС приехали очень быстро и ликвидировали задымление буквально через 15 минут. Ряд служащих покинул прилегающие помещения, но полная эвакуация сотрудников фактически не проводилась", - сказал собеседник агентства.
Пожар на территории завода Красный Выборжец, Санкт-Петербург. 13 июня 2019
13 июня, 15:21
В Петербурге произошел пожар на территории завода "Красный выборжец"
По его словам, сейчас региональное правительство, которое размещается в здании на Суворовском проспекте, 67, работает в обычном режиме.
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