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РИА Новости

Генпрокуратура потребовала разобраться с жалобами жителей Чемодановки

Вчера, 18:08
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© Фото : Управление Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округеЗаместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев
© Фото : Управление Генеральной прокуратуры России в Приволжском федеральном округе
ПЕНЗА, 18 июн - РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев поручил подчиненным детально разобраться и отреагировать на каждую жалобу жителей села Чемодановка и других сел Бессоновского района Пензенской области, сообщила ГП РФ.
Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, произошла 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины.
По данным Генпрокуратуры, Зайцев во вторник посетил Пензенскую область, где провел выездной прием жителей Бессоновского района, которые изложили волнующие их вопросы благоустройства внутридомовых территорий, водоснабжения, медицинского обслуживания, возобновления работы отделения полиции в селе, постройки новой школы, ремонта дорог и другие.
"Во время приема Сергей Зайцев поручил участвующим в мероприятии прокурору Пензенской области и прокурору района детально разобраться по каждому из поступивших обращений и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан и привлечение виновных к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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