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РИА Новости

Эксперт считает актуальным проект ЕР о камерах фиксации нарушений ПДД

Вчера, 17:55
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Камеры фиксации нарушений ПДД часто устанавливают не в местах с повышенной аварийностью, а там, где они приносят больше штрафов, потому наведение порядка в данной сфере актуально, заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Ранее стало известно, что депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий, что для пользователей платных парковок не взимается плата за первые 10 минут, а также о регулировании порядка установки и использования средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
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"Мы приветствуем предложение законодательно закрепить право граждан на бесплатную парковку в течение первых 10 минут. Другое дело, необходимо контролировать, чтобы не было необоснованного повышения тарифов на парковку в целом", - сказал Цветков РИА Новости.
По его словам, наведение порядка в вопросе фото- и видеофиксации нарушений ПДД крайне правильно и актуально.
"У нас сегодня камеры зачастую вешают не там, где повышенная аварийность, а там, где они собирают больше штрафов, обогащая таким образом их владельцев. Считаю, что вся система фиксации дорожных нарушений должна быть государственной, а деньги должны идти на развитие дорог и реальное повышение уровня безопасности движения", - сказал Цветков.
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