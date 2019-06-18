Эксперт считает актуальным проект ЕР о камерах фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Камеры фиксации нарушений ПДД часто устанавливают не в местах с повышенной аварийностью, а там, где они приносят больше штрафов, потому наведение порядка в данной сфере актуально, заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Ранее стало известно, что депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий, что для пользователей платных парковок не взимается плата за первые 10 минут, а также о регулировании порядка установки и использования средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Мы приветствуем предложение законодательно закрепить право граждан на бесплатную парковку в течение первых 10 минут. Другое дело, необходимо контролировать, чтобы не было необоснованного повышения тарифов на парковку в целом", - сказал Цветков РИА Новости.

По его словам, наведение порядка в вопросе фото- и видеофиксации нарушений ПДД крайне правильно и актуально.