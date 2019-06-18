Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20

ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность провести встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Я готов провести встречи с господином президентом во время саммита G20 в Осаке и обменяться мнениями по коренным вопросам китайско-американских отношений", - заявил Си Цзиньпин.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.