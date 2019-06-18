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РИА Новости

Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20

Вчера, 17:41
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© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин
© AP Photo / Alex Brandon
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом выразил готовность провести встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Я готов провести встречи с господином президентом во время саммита G20 в Осаке и обменяться мнениями по коренным вопросам китайско-американских отношений", - заявил Си Цзиньпин.
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Трамп заявил, что Китай в конечном счете заключит торговое соглашение с США
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее Трамп написал в Twitter, что провел "очень хорошую телефонную беседу" с председателем КНР, а также, что проведет переговоры с ним на саммите G20 в Японии.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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