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РИА Новости

Си Цзиньпин надеется на справедливое отношение к китайским компаниям в США

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019
КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции Ала-Арча в Бишкеке. 14 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями, сообщает Центральное телевидение Китая.
"В торгово-экономических вопросах стороны должны решать проблемы путем равноправного диалога, учитывать оправданные озабоченности друг друга. Мы также надеемся на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями. Я согласен, чтобы делегации двух стран по торгово-экономическим вопросам поддерживали контакт по тому, как решить эти противоречия", - заявил Си Цзинпьин.
Он отметил, что в последнее время китайско-американские отношения столкнулись с некоторыми трудностями, которые не соответствуют интересам ни одной из сторон.
"Китай и США - две крупнейшие экономики мира, играют важную лидирующую роль, содействие позитивным результатам на саммите G20 поможет вселить уверенность и дать импульс мировому рынку", - добавил Си Цзиньпин.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
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