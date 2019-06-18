Си Цзиньпин надеется на справедливое отношение к китайским компаниям в США

КНР Си Цзиньпин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке. 14 июня 2019

ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями, сообщает Центральное телевидение Китая.

"В торгово-экономических вопросах стороны должны решать проблемы путем равноправного диалога, учитывать оправданные озабоченности друг друга. Мы также надеемся на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями. Я согласен, чтобы делегации двух стран по торгово-экономическим вопросам поддерживали контакт по тому, как решить эти противоречия", - заявил Си Цзинпьин.

Он отметил, что в последнее время китайско-американские отношения столкнулись с некоторыми трудностями, которые не соответствуют интересам ни одной из сторон.

"Китай и США - две крупнейшие экономики мира, играют важную лидирующую роль, содействие позитивным результатам на саммите G20 поможет вселить уверенность и дать импульс мировому рынку", - добавил Си Цзиньпин.