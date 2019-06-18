Си Цзиньпин надеется на справедливое отношение к китайским компаниям в США

ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями, сообщает Центральное телевидение Китая.
"В торгово-экономических вопросах стороны должны решать проблемы путем равноправного диалога, учитывать оправданные озабоченности друг друга. Мы также надеемся на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями. Я согласен, чтобы делегации двух стран по торгово-экономическим вопросам поддерживали контакт по тому, как решить эти противоречия", - заявил Си Цзинпьин.
Он отметил, что в последнее время китайско-американские отношения столкнулись с некоторыми трудностями, которые не соответствуют интересам ни одной из сторон.
"Китай и США - две крупнейшие экономики мира, играют важную лидирующую роль, содействие позитивным результатам на саммите G20 поможет вселить уверенность и дать импульс мировому рынку", - добавил Си Цзиньпин.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.