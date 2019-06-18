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РИА Новости

В Италии умерла старейшая жительница Европы

Вчера, 17:38
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© Фото : Foggia Today TVЖительница Италии Джузеппа Робуччи
Жительница Италии Джузеппа Робуччи
© Фото : Foggia Today TV
Жительница Италии Джузеппа Робуччи. Архивное фото
РИМ, 18 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Старейшая жительница Европы Джузеппа Робуччи скончалась во вторник на 117-м году жизни на юге Италии, сообщил журналистам мэр ее родного города Поджо-Империале (область Апулия) Альфонсо Д`Алоизио.
"Конечно, мы сожалеем о кончине бабушки Пеппы, мы всегда гордились, что она была нашей землячкой", - сказал градоначальник.
Робуччи родилась 20 марта 1903 года и пережила обе мировых войны. Всю свою жизнь она была хозяйкой бара в родном городе. У нее было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков. Жители Поджо-Империале, которые обычно называли ее ласково "бабушка Пеппа", в 2012 году присвоили ей звание почетного мэра.
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На протяжении всей своей долгой жизни Робуччи питалась весьма скромно, никогда не употребляла алкоголь и не курила. В 2003 году, когда ей исполнилось 100 лет, она стала гостем специальной программы, которую показали в прямом эфире на Первом канале итальянского государственного телевидения Rai. До самого последнего времени "бабушка Пеппа" чувствовала себя весьма неплохо, хотя за последние пять лет перенесла две серьезные операции. В мае она даже проголосовала на выборах в Европарламент.
На момент смерти Робуччи занимала вторую строчку в почетном рейтинге долгожителей мира, а в Италии больше нее смогла прожить только Эмма Морано, которая скончалась в апреле 2017 года на 118-м году жизни.
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