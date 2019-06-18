В МИД рассказали, что Макрону стоило обсудить с Зеленским

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В российском МИД рассказали, о чем мог бы поговорить на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Франции Эмануэль Макрон.

Майотта - остров в составе Коморских остров. С 1976 года был спорной территорией между Францией и Коморами. В марте 2009 жители острова на референдуме большинством голосов проголосовали за то, чтобы остров стал департаментом Франции.