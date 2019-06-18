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РИА Новости

В МИД рассказали, что Макрону стоило обсудить с Зеленским

Вчера, 17:32
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© REUTERS / Philippe WojazerПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Париже. 17 июня 2019
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Париже. 17 июня 2019
© REUTERS / Philippe Wojazer
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В российском МИД рассказали, о чем мог бы поговорить на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Франции Эмануэль Макрон.
"Президент Франции Макрон должен был рассказать своему украинскому коллеге (Владимиру) Зеленскому о Майотте (Mayotte), который стал 101-м французским департаментом после референдума 2009 года, вместо того, чтобы упоминать так называемую "незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении в Twitter российского МИД.
Майотта - остров в составе Коморских остров. С 1976 года был спорной территорией между Францией и Коморами. В марте 2009 жители острова на референдуме большинством голосов проголосовали за то, чтобы остров стал департаментом Франции.
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронМИД РФВладимир ЗеленскийФранцияРоссияУкраинаВ мире
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