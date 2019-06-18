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РИА Новости

Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов

Вчера, 17:26
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© AP Photo / Charles Dharapak, FileЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов на подготовку, обеспечение и снабжение военных, сообщили в оборонном ведомстве.
В рамках помощи будут выделены "снайперские винтовки, гранатометы и противоракетные радары, (оборудование для) командования и управления; оборудование для обнаружения радиолокационного подавления и обеспечения безопасной связи; (оборудование для обеспечения) передвижения военных; приборы ночного видения и медикаменты".
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Эксперт: в Пентагоне хотят, чтобы в Киеве понимали, кому и чем обязаныВ Пентагоне назвали сумму, потраченную на украинскую армию за пять лет. Свое мнение о том, улучшило ли это состояние армии, в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Оленченко.
По данным ведомства, выделенная Украине с 2014 года помощь по линии Министерства обороны США с учетом нового пакета финансирования достигнет 1,5 миллиарда долларов.

Украина и НАТО

В марте пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон говорил, что эти средства пошли на укрепление армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО. Он добавил, что Вашингтон приветствует стремление Киева вступить в альянс.
Однако этому, как отметил пресс-секретарь Пентагона, мешает территориальный вопрос, в частности "крымская проблема".
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Эксперт назвал сумму, выделенную США на украинскую армию, символической
В феврале вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз. Еще в декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го были приняты изменения, определившие вступление в НАТО как цель внешней политики.
При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления в альянс Киеву потребуется выполнить ряд пунктов, а на это уйдет много времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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