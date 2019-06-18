Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов

Эксперт: в Пентагоне хотят, чтобы в Киеве понимали, кому и чем обязаны

В Пентагоне назвали сумму, потраченную на украинскую армию за пять лет. Свое мнение о том, улучшило ли это состояние армии, в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Оленченко.