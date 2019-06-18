Эксперты прокомментировали ситуацию в системе обращения с опасными отходами

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Существующая в РФ система обращения с отходами 1, 2 класса опасности лежит в "сером поле", эта сфера требует реформирования, заявили на пресс-конференции во вторник авторы доклада "Обращение с отходами 1 и 2 классов опасности (текущая ситуация и перспективы)".

"Если с другими классами отходов более или менее все ясно: кто занимается, чем занимается, какой будет государственная система обращения с этими отходами, то в отношении отходов 1, 2 класса опасности ясности нет. Существует система, которую мы назвали системой "серого поля", в которой сейчас находится то, что называется системой обращения с опасными отходами... Эта система требует реформирования", - сказал руководитель проекта по подготовке доклада, генеральный директор Экологического правового центра "Беллона" Александр Никитин.

Как уточнили авторы доклада, анализ открытых данных по опасным отходам за 2016-2017 годы показал, что из 444 наименований 1, 2 класса отходов, предусмотренных каталогом твердых коммунальных отходов (ТКО), данные по 245 видам отходов отсутствуют.

"Базовая проблема - несовершенство системы учета. В основе статистики лежит первичная отчетность, которую предприятия сдают в Росприроднадзор... Более того, из представленных данных более 92% это данные по ртутным лампам и свинцовым аккумуляторам, то есть это только два вида отходов из 444", - отметила одна из авторов доклада, председатель межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктория Маркова.

Она также сказала, что ни одно предприятие не отчиталось о таком распространенном виде отхода, как сивушные масла, которые получаются при перегонке спирта-сырца, по чернилам и электролиту в качестве отходов отчитались по одному предприятию.

Эксперты заявили, что несовершенная система учета и обращения с отходами приводит к тому, что на полигонах оказывается "химический компот", состоящий из неизвестных компонентов, а это осложняет подбор способа обезвреживания этих отходов.