Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") может восстановить сообщение с Донбассом, пишет "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") может восстановить сообщение с Донбассом, пишет Liga.net со ссылкой на стратегию компании до 2023 года, утвержденную правительством.

В документе рассматривается возможность отмены запрета на железнодорожные перевозки между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и остальной частью страны.

Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов. К 2030 году показатели планируется увеличить вдвое.

Киевские власти ввели пропускной режим с неподконтрольными им территориями Донбасса с 2015 года. Въехать в ДНР и ЛНР или выехать из них можно только через пункты пропуска либо через территорию России. Кроме того, в феврале 2017 года Киев заблокировал поставки угля из Донбасса, так что в стране пришлось ввести чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются. В июне ВСУ подошли вплотную к Донецку: расстояние от позиций украинской армии до города составило от 100 до 250 метров.