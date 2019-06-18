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РИА Новости

Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

Вчера, 16:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия артобстрела украинскими силовиками района на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. 17 апреля 2018
Последствия артобстрела украинскими силовиками района на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. 17 апреля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") может восстановить сообщение с Донбассом, пишет Liga.net со ссылкой на стратегию компании до 2023 года, утвержденную правительством.
В документе рассматривается возможность отмены запрета на железнодорожные перевозки между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и остальной частью страны.
Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов. К 2030 году показатели планируется увеличить вдвое.
Киевские власти ввели пропускной режим с неподконтрольными им территориями Донбасса с 2015 года. Въехать в ДНР и ЛНР или выехать из них можно только через пункты пропуска либо через территорию России. Кроме того, в феврале 2017 года Киев заблокировал поставки угля из Донбасса, так что в стране пришлось ввести чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.
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Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются. В июне ВСУ подошли вплотную к Донецку: расстояние от позиций украинской армии до города составило от 100 до 250 метров.
Президент Украины Владимир Зеленский не раз называл своей ключевой задачей прекращение гражданского конфликта в Донбассе. Но, как отмечал полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов, новые власти в Киеве никак не реализуют свои обещания о мире.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассУкрзализныцяКабинет министров УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кто это все выше пишет?У нас в стране продукты в кредит начали давать, донбас их беспокоит...
18 июня, 18:01
Дмитрий Хомлев
2001119
Где логика, где здравый смысл? Какое может быть восстановление транспортного сообщения при наличии тяжелого вооружения и обстрелов???
18 июня, 16:18
Дмитрий Широков
1310001
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