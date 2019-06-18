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РИА Новости

Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".
"Не секрет, что наши позиции относительно проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность Германии к предметному диалогу относительно этого непростого вопроса", - заявил Зеленский после встречи с Меркель, трансляцию вели украинские телеканалы .
По словам Зеленского, сохранение транзита российского газа через территорию Украины является гарантией энергетической безопасности Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Вчера, 15:31
Зеленский уверен, что вскоре по транзиту через Украину удастся договориться
"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного газового рынка",- заявил Зеленский после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, трансляцию вели украинские телеканалы.
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине мая заявил, что переговоры относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года возобновятся в июне. Однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено. Решить вопрос с транзитом необходимо до конца этого года, когда истекает нынешний транзитный контракт. Эта тема обсуждалась на двух последних встречах на министерском уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии - летом прошлого и зимой нынешнего года.
Зампред правления российского холдинга "Газпром" Елена Бурмистрова заявляла, что вопрос о дальнейшем транзите газа через территорию Украины после 2019 года должен решаться в комплексе с вопросом о непосредственных поставках газа в страну, "Газпром" надеется на адекватный подход украинской стороны и ее заинтересованность в продолжении работы по обоим направлениям.
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
14 июня, 08:00
Последний транзит. Комиссия "Россия — Украина — ЕС" решит будущее трубы
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Так... Макрону с Меркель за "Северный поток 2" разъяснил, Путину, если увижу, за Крым с Донбассом предъявлю, надо бы Трампу ещё каких-нибудь поручений придумать, а то не у дел пока по процветанию Украины...
18 июня, 16:11
Тутун Хумун
73420001
Попутал мягкое с теплым. энергетическую безопасность Европы сравнил с энергетической безопасностью Украины. Украине, це не Европа, дорогой господин Зеленский.
18 июня, 16:04
pprohor_11
10370000
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