Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".

"Не секрет, что наши позиции относительно проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными. В то же время мы благодарны за готовность Германии к предметному диалогу относительно этого непростого вопроса", - заявил Зеленский после встречи с Меркель, трансляцию вели украинские телеканалы .

По словам Зеленского, сохранение транзита российского газа через территорию Украины является гарантией энергетической безопасности Европы.

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного газового рынка",- заявил Зеленский после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, трансляцию вели украинские телеканалы.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине мая заявил, что переговоры относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года возобновятся в июне. Однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено. Решить вопрос с транзитом необходимо до конца этого года, когда истекает нынешний транзитный контракт. Эта тема обсуждалась на двух последних встречах на министерском уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии - летом прошлого и зимой нынешнего года.