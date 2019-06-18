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РИА Новости
Война в Сирии

Террористы убили трех водителей комбайнов в провинции Хомс

Вчера, 15:31
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ДАМАСК, 18 июн – РИА Новости. Террористы убили трех водителей комбайнов в сирийском городе ас-Сухне провинции Хомс, убийство напоминает стиль боевиков "Исламского государства"*, сообщает проправительственная газета Al-Watan со ссылкой на осведомленный источник.
"Террористы убили трех водителей комбайнов, уроженцев деревни Карназ в провинции Хама, застрелив их и выбросив тела в поле", - сообщил источник.
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По его словам, боевики также подожгли поля с пшеницей и сожгли уже собранное зерно. Источник отметил, что следы на телах убитых говорят о том, что убийство было совершено в "стиле ИГ*".
Сирийская армия 13 июня в ходе двухчасового боя отбила атаку боевиков ИГ* на пост армии к востоку от ас-Сухне в сирийской пустыне. 10 июня сирийская армия отбила нападение остатков боевиков ИГ* на свои позиции в пустыне к востоку от города Пальмира рядом с третьей нефтеналивной станцией.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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