Зеленский не исключил встречи в "нормандском формате" после выборов в Раду

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча глав стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) может состояться после выборов в Верховную раду, которые запланированы на 21 июля.
"Относительно возвращения к "нормандскому формату" и сроков этой встречи... Обсуждались даты сделать это после парламентских выборов на Украине. Об этом я говорил вчера во Франции с президентом (Эммануэлем) Макроном. Но я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому запланирована первая рабочая встреча (на уровне советников - ред.) уже в июле", - сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. трансляцию вели украинские каналы.
Ранее Меркель сообщила, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" состоится 12 июля.