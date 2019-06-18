Зеленский не исключил встречи в "нормандском формате" после выборов в Раду

"Относительно возвращения к "нормандскому формату" и сроков этой встречи... Обсуждались даты сделать это после парламентских выборов на Украине. Об этом я говорил вчера во Франции с президентом (Эммануэлем) Макроном. Но я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому запланирована первая рабочая встреча (на уровне советников - ред.) уже в июле", - сказал Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. трансляцию вели украинские каналы.