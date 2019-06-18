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РИА Новости
Культура

Семья Алибасова не относится серьезно к заявлению его сестры об отравлении

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Семья Бари Алибасова не воспринимает всерьез заявление сестры продюсера о том, что родственники его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной могут быть причастны к его отравлению, сказал РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.
Ранее в эфире передачи "Пусть говорят" сестра Бари Алибасова Зоя Воробьева предположила, что продюсера отравили родственники его жены.
Бари Алибасов
Вчера, 14:00
Представитель Алибасова рассказал о его состоянии
"Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьез вчерашнее заявление сестры продюсера. Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари, которого стало меньше после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Каримович после выздоровления постарается уделять сестре больше внимания. Раньше он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства", - сказал Горжанкин.
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КультураСостояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовОбщество
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