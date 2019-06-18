Семья Алибасова не относится серьезно к заявлению его сестры об отравлении

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Семья Бари Алибасова не воспринимает всерьез заявление сестры продюсера о том, что родственники его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной могут быть причастны к его отравлению, сказал РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.

"Шукшины и Алибасовы не воспринимают всерьез вчерашнее заявление сестры продюсера. Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари, которого стало меньше после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Каримович после выздоровления постарается уделять сестре больше внимания. Раньше он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства", - сказал Горжанкин.