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РИА Новости

В Дагестане редактора газеты арестовали по делу о финансировании терроризма

Вчера, 14:58
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МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста региональной газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, сообщил журналистам адвокат Арсен Магомедов.
Ранее на сайте регионального еженедельника "Черновик" появилась информация о том, что следственные органы Дагестана подозревают редактора отдела "Религия" Гаджиева в финансировании терроризма.
"Суд постановил избрать в отношении Гаджиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал адвокат.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели видеообращения редакции "Черновик" к Владимиру Путину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела журналиста.
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