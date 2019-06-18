В Дагестане редактора газеты арестовали по делу о финансировании терроризма

МАХАЧКАЛА, 18 июн - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста региональной газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма, сообщил журналистам адвокат Арсен Магомедов.

Ранее на сайте регионального еженедельника "Черновик" появилась информация о том, что следственные органы Дагестана подозревают редактора отдела "Религия" Гаджиева в финансировании терроризма.

"Суд постановил избрать в отношении Гаджиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал адвокат.

Заседание проходило в закрытом режиме.