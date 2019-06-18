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РИА Новости
Ивановская область

Ивановские власти не намерены лишать господдержки "мнимых" бедных

Вчера, 14:57
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© Flickr / Konstantin MalanchevИваново, Россия
Иваново, Россия
© Flickr / Konstantin Malanchev
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ивановские власти в ходе реализации пилотного проекта по снижению уровня бедности провели опрос и выделили группу "мнимых" бедных, которые имеют возможности получения дополнительного дохода, но не используют их, однако лишать их мер господдержки власти не намерены, сообщил региональный департамент соцзащиты населения.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в рамках пилотного проекта по борьбе с бедностью региональные власти предлагают корректировку критериев нуждаемости. Например, в Ивановской области чиновники выделили группу "ленивых" бедных, "которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)".
Департамент информирует, что в соответствии с приказом Минтруда России, Ивановская область наряду с другими регионами стала участником пилотного проекта, направленного на снижение уровня бедности в два раза к 2024 году. В рамках первого этапа проекта власти исследовали реальный уровень и структуру бедности в регионе, проведя опрос 16 тысяч семей. В ходе опроса исследовались различные факторы и причины бедности, глубина бедности, занятость, уровень образования, обеспеченности жильем, наличие личного подсобного хозяйства, иные условия и факторы.
По результатам исследования семьи, относящиеся к категории "бедных", подразделены на несколько групп.
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"Одна из самых малочисленных групп (8% опрошенных) условно определена как "мнимые" бедные. К данной категории отнесены граждане, которые, имея дополнительное имущество и возможности, не умеют или не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния. Речь не идет о том, чтобы лишить этих граждан государственной поддержки и сэкономить бюджетные средства", - подчеркивают власти.
Сообщается, что в рамках проекта по снижению бедности одним из ключевых мероприятий в регионе станет расширение программы "социального контракта" с семьями, получающими государственную поддержку.

"Данный механизм подразумевает, что орган социальной защиты населения выплачивает пособие семье, однако граждане в свою очередь также будут предпринимать активные меры по выходу из трудной жизненной ситуации", - отмечает департамент. Власти намерены ввести в рамках социального контракта единовременную выплату, которую, к примеру, можно направить на развитие личного подсобного хозяйства – итоги опроса показали, что эта мера востребована.

"Говорить о том, что наличие земельного участка либо другого имущества повлечет за собой отказ в государственной социальной помощи, безосновательно. Добавим также, что нормативные правовые акты по вопросу учета имущественного положения семей при предоставлении государственной социальной помощи в Ивановской области не принимались, при этом в других регионах такая практика уже имеется", - информируют власти.
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