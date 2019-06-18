"Энел Россия" получит оплату за продажу Рефтинской ГРЭС в несколько этапов

Цена составит не менее 21 миллиарда рублей без НДС с учетом возможных корректировок (в размере до 5%). При этом уточнялось, что сверх этой суммы "возможны дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий". Также установлен срок передачи права собственности в отношении имущества Рефтинской ГРЭС - 18 месяцев с даты подписания договора купли-продажи и его вступления в силу. Продажа станции также подлежит согласованию с ФАС.