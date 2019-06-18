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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" получит оплату за продажу Рефтинской ГРЭС в несколько этапов

Вчера, 14:55
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Энел Россия" получит оплату за продажу Рефтинской ГРЭС Сибирской генерирующей компании в несколько этапов, заявила финансовый директор компании Юлия Матюшова на годовом собрании акционеров.

"Условия оплаты предполагают несколько этапов", - сказала Матюшова, не раскрыв детали.

Внеочередное собрание акционеров, где будет рассматриваться вопрос о продаже актива, состоится 22 июля. Совет директоров "Энел Россия" рекомендовал акционерам одобрить продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго", которая входит в Сибирскую генерирующую компанию.
Цена составит не менее 21 миллиарда рублей без НДС с учетом возможных корректировок (в размере до 5%). При этом уточнялось, что сверх этой суммы "возможны дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий". Также установлен срок передачи права собственности в отношении имущества Рефтинской ГРЭС - 18 месяцев с даты подписания договора купли-продажи и его вступления в силу. Продажа станции также подлежит согласованию с ФАС.
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Рефтинская ГРЭС — тепловая угольная электростанция с установленной электрической мощностью 3,8 ГВт. Установленная тепловая мощность — 350 Гкал.ч. В качестве основного топлива использует экибастузский уголь. Доля вырабатываемой на Рефтинской ГРЭС электроэнергии от общего объёма потребляемой Свердловской областью электроэнергии составляет около 40%.
"Энел Россия" входит в группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании составляет 9,4 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании - 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited - 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров - 16,86%.
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