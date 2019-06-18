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РИА Новости

Российский телескоп впервые "увидел" двойную сверхмассивную черную дыру

Вчера, 14:50
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© Bill Saxton, NRAO/AUI/NSFТак художник представил две черных дыры в центре галактики Лебедь А
Так художник представил две черных дыры в центре галактики Лебедь А
© Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская наземно-космическая обсерватория "Радиоастрон" получила первые надежные указания на то, что в центрах галактик могут обитать пары сверхмассивных черных дыр, вращающиеся на небольшом расстоянии друг от друга. Об этом рассказал Юрий Ковалев, научный координатор проекта.

"С одной стороны, нельзя сказать, что закрученные выбросы доказывают существование двойной черной дыры – в принципе, винтовой джет мог возникнуть иными путями. С другой, наши наблюдения полностью соответствуют предсказаниям теории и их проще всего объяснить тем, что в центре галактики OJ287 есть две сверхмассивные черные дыры", — пояснил ученый в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

Крайне необычная черная дыра OJ287, расположенная в одной из галактик в созвездии Рака на расстоянии в 3,6 миллиарда световых лет от Земли, была открыта одной из первых, в 70 годах прошлого века. Наблюдения за ней раскрыли удивительный феномен – данная черная дыра периодически "взрывалась" и ее яркость повышалась в несколько раз.
Причиной этого, как предположили астрономы уже в этом тысячелетии, может быть то, что OJ287 живет в центре ее галактики не в одиночестве, а в компании другой черной дыры. Дыры сближаются с ней примерно каждые 12 лет и проходит через ее диск аккреции – "бублик" из перемолотых обломков астероидов, звездной материи и газа, вращающийся вокруг центрального ядра.
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Подобная "семья" из черных дыр давно привлекает внимание астрофизиков, так как наблюдения за ней могут не только подтвердить существование двойных сверхмассивных черных дыр, но и точно измерить их массы, скорости вращения и оценить их текущие "аппетиты".
Сегодня, как отметил Ковалев в беседе с РИА Новости, ученые почти не сомневаются в том, что в центральной части OJ287 обитает двойная черная дыра, однако прямых доказательств этого пока у них не было.

"Представьте себе – один из этих объектов в миллиарды раз тяжелее Солнца, а второй – в сотни миллионов раз. Теория предсказывает, что в таком случае выброс должен иметь винтовую форму. Высокая разрешающая способность "Радиоастрона" позволила нам повести первые наблюдения подобного рода", — заявил Ковалев на пресс-конференции в стенах Физического института РАН.

"Радиоастрон", как пояснил ученый, представляет собой объединение нескольких десятков мощнейших наземных радиотелескопов, а также космической обсерватории "Спектр-Р", удаляющейся от Земли на почти такое же расстояние, что и Луна. Специальные алгоритмы позволяют соединить их в виртуальную радиотарелку, чей диаметр будет превышать размеры нашей планеты.
Благодаря этому российские астрономы смогли изучить центральные регионы OJ287 с разрешением, превышающей аналогичную характеристику для "Хаббла" в несколько тысяч раз, и увидеть характерные искажения, порожденные взаимодействиями черных дыр с диском аккреции.
Полные данные по наблюдениям за этими выбросами, как отметил астрофизик, будут опубликованы в ближайшее время совместно с другой крупной международной научной группой, Event Horizon Telescope, специализирующейся на изучении сверхмассивных черных дыр. Все это поможет использовать OJ287 и другие объекты такого типа для проверки теории относительности и изучения свойств самых крупных обитателей галактик.
Система из двух черных дыр в галактике OJ287
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Астрономы впервые точно измерили скорость вращения черной дырыНаблюдения за вспышками сверхмассивной черной дыры в созвездии Рака позволили астрофизикам впервые точно измерить скорость вращения большего объекта в "дуэте".
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РАНчерная дырафизикаАстрокосмический центр ФИАНРадиоастронРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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