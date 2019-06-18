Российский телескоп впервые "увидел" двойную сверхмассивную черную дыру

"С одной стороны, нельзя сказать, что закрученные выбросы доказывают существование двойной черной дыры – в принципе, винтовой джет мог возникнуть иными путями. С другой, наши наблюдения полностью соответствуют предсказаниям теории и их проще всего объяснить тем, что в центре галактики OJ287 есть две сверхмассивные черные дыры", — пояснил ученый в беседе с корреспондентом РИА "Новости".
"Представьте себе – один из этих объектов в миллиарды раз тяжелее Солнца, а второй – в сотни миллионов раз. Теория предсказывает, что в таком случае выброс должен иметь винтовую форму. Высокая разрешающая способность "Радиоастрона" позволила нам повести первые наблюдения подобного рода", — заявил Ковалев на пресс-конференции в стенах Физического института РАН.