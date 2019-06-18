Криптовалюта Facebook будет востребована, считают эксперты

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Криптовалюта Facebook - Libra - будет востребована среди пользователей соцсети, поскольку решает вопросы доступа к банковским услугам и быстрых переводов денежных средств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее во вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.

Согласно WhitePaper проекта (официальный технический документ), Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) - криптовалюту, которая привязаны к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.

"Думаю, криптовалюта будет достаточно востребована. Успех зависит от качества привязки к обычным деньгам. Скорее всего, у них неплохо получится", - считает президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.

Эксперт портала DeCenter.Org Юлия Хандожко поддержала это мнение и отметила, что криптовалюта сможет решить основные проблемы, с которыми сталкиваются люди при проведении платежей. "Они решают вопрос людей, у которых в принципе нет доступа к банкингу (а их 1,7 миллиарда в мире) и вопрос долгих трансграничных переводов (3-5 дней) с огромными комиссиями. Конечно, (криптовалюта - ред.) будет очень востребована. По миру живут миллионы мигрантов, да и просто людей, которым нужно отправить деньги другу за границу. Сейчас выбор стоит между медленными и дорогими Western Union, MoneyGram и так далее", - указала она.