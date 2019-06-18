Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T14:24Z
https://ria.ru/20190618/1555667456.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150885/67/1508856769_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5f78dbb32087d008759084414ccb4298.jpg
РИА Новости

В Крыму предложили провести встречу Путина и Зеленского в Симферополе

Вчера, 14:24
8450
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкИ.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Встреча президентов России и Украины должна пройти в Симферополе, чтобы украинский лидер увидел реакцию крымчан на свои слова о принадлежности полуострова, заявила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем комментарии отметил, что президенту Украины обсуждать Донбасс следует с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.
"Мы бы очень хотели, чтобы Путин и Зеленский провели встречу в Крыму на центральной площади Симферополя и чтобы Зеленский слова, с которых он хочет начать встречу с нашим президентом, сказал перед многотысячной аудиторией крымчан, которые в 2014 году сделали свой осознанный выбор, и увидел бы реакцию людей", - сказала Гридчина.
По ее мнению, Зеленского ждала бы участь предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который "не знал, как уносить ноги из Симферополя", когда приехал на полуостров в феврале 2014 года.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 13:38
В ОП Крыма призвали Зеленского не воспринимать крымчан как "мешок картошки"
67120019
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
ЕС и НАТО повышают напряженность в Черном море, заявил сенатор от Крыма
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
В ОП Крыма призвали Зеленского не воспринимать крымчан как "мешок картошки"
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече
Лента
новостей
Леонид Пасечник
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Депутат Рады считает, что Зеленский "поставил крест" на мире в Донбассе
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Кадры перехвата истребителями Су-27 американских бомбардировщиков B-52
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Российский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Атаман Всевеликого Войска Донского генерал от кавалерии Петр Краснов
Атаман Краснов. Против большевиков хоть с чертом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
Лента новостейМолния