В Крыму предложили провести встречу Путина и Зеленского в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Встреча президентов России и Украины должна пройти в Симферополе, чтобы украинский лидер увидел реакцию крымчан на свои слова о принадлежности полуострова, заявила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем комментарии отметил, что президенту Украины обсуждать Донбасс следует с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего.
"Мы бы очень хотели, чтобы Путин и Зеленский провели встречу в Крыму на центральной площади Симферополя и чтобы Зеленский слова, с которых он хочет начать встречу с нашим президентом, сказал перед многотысячной аудиторией крымчан, которые в 2014 году сделали свой осознанный выбор, и увидел бы реакцию людей", - сказала Гридчина.
По ее мнению, Зеленского ждала бы участь предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который "не знал, как уносить ноги из Симферополя", когда приехал на полуостров в феврале 2014 года.