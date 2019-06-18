В Крыму предложили провести встречу Путина и Зеленского в Симферополе

"Мы бы очень хотели, чтобы Путин и Зеленский провели встречу в Крыму на центральной площади Симферополя и чтобы Зеленский слова, с которых он хочет начать встречу с нашим президентом, сказал перед многотысячной аудиторией крымчан, которые в 2014 году сделали свой осознанный выбор, и увидел бы реакцию людей", - сказала Гридчина.