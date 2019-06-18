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РИА Новости

Власти Чечни объяснили присутствие силовиков после инцидента под Кизляром

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 18 июн – РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что сотрудники правоохранительных органов, выехавшие в район границы с Дагестаном после инцидента под Кизляром, выполняли свои обязанности по обеспечению правопорядка и предотвращению возможных провокаций.
Правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика - Шелковской район". Случившееся вызвало резонанс среди местных жителей, власти двух республик урегулировали ситуацию. В понедельник председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что работы по установлению административной границы между Дагестаном и Чечней отложены на 2020 год. Дагестанские СМИ позже написали, что, выступая на сессии парламента в понедельник, Шихсаидов заявил, что не стоило после инцидента на границе "подтягивать вооруженных людей ".
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Нурмагомедов высказал мнение о ситуации на границе Чечни и Дагестана
"Если и были "вооруженные люди", то это не жители Чечни. Со мной были сотрудники МВД и Росгвардии. Нам непонятно, почему у кого-то вызывает возмущение факт их присутствия на месте событий? Они выполняли свои законные обязанности по обеспечению правопорядка и не допустили новых провокаций", - заявил Даудов, отвечая на вопросы журналистов во вторник.
По его словам, все разбирательство в ситуации происходило на территории Шелковского района Чеченской республики.
Он отметил, что на территории Чечни много лет стоят указатели, информирующие о въезде и выезде из города Кизляр, но никто их не трогал. Также, по его словам, сотрудники Кизлярского ОВД регулярно перемещаются по территории Чечни при выездах на дежурства и смене нарядов на стационарном посту на федеральной трассе Е-119.
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В Кремле следят за ситуацией вокруг границы между Дагестаном и Чечней
"По всем плохо изученным участкам границы мы провели разъяснительную работу со своим населением. Этим и объясняется, что с чеченской стороны не было ни одного эксцесса, связанного с границей", - заметил Даудов и призвал дагестанских коллег провести работу с населением, "дабы в будущем избежать подобных недоразумений". В связи с инцидентом под Кизляром Даудов подчеркнул, что обе стороны считают, что там "имела место провокация с целью ухудшить отношения между братскими республиками".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией по установлению административной границы между Дагестаном и Чечней.
Глава Дагестана Владимир Васильев ранее заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Он добавил, что вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом. Глава Чечни Рамзан Кадыров позднее сказал, что за инцидентом с дорожным знаком стоят отдельные личности, а не общество или власти Дагестана.
В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками, а 16 апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны были выполнить до 15 декабря. Вопрос был обсужден в том числе с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя регионами РФ: Чеченской Республикой, Калмыкией и Ставропольским краем.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
12 июня, 15:06
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
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Владимир ВасильевДмитрий ПесковРамзан КадыровСтавропольский крайДагестанПроисшествия
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