В Санкт-Петербурге пройдет генассамблея Всемирной туристской организации

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму и Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) подписали в Баку соглашение о проведении 23-ей генеральной ассамблеи UNWTO в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.

От имени правительства Российской Федерации соглашение подписала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, от имени UNWTO - генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили. Право принимать крупнейшее в мире событие в области туризма, объединяющее большинство стран мира, Россия получила по итогам голосования на прошедшей в китайском городе Ченду в 2017 году 22-ой сессии генеральной ассамблеи UNWTO.

"Россия после двухлетнего перерыва вернулась в состав исполнительного совета организации после голосования стран-участниц. В связи с этим хочу от лица России и себя лично выразить благодарность за оказанное доверие членам исполнительного совета и генеральному секретарю UNWTO, - приводят слова Догузовой в Ростуризме. - Хочу подчеркнуть, что для России генассамблея является стратегически важным событием, и мы прилагаем все усилия, чтобы она прошла на самом высоком уровне и запомнилась всем странам-членам организации".

Она отметила, что страна сегодня уделяет развитию туризма особое внимание.

"Мы начали смотреть на туризм как на стратегическую отрасль экономики. Для этого мы намерены перезапустить работу отрасли с учетом новых мировых тенденций, в том числе роста интереса туристов к индивидуальному и аутентичному опыту путешествий, цифровизации и платформизации туристических продуктов и услуг", - пояснила глава ведомства.

Генеральная ассамблея UNWTO – крупнейшее событие для мировой туристической индустрии. Мероприятие собирает делегатов из более чем 150 стран, проходит под эгидой ООН и направлено на решение глобальных задач, стоящих перед туристической сферой. Россия впервые в истории будет принимать у себя это мероприятие.