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РИА Новости
Туризм

В Санкт-Петербурге пройдет генассамблея Всемирной туристской организации

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Зимний дворец и Дворцовую площадь
Вид на Зимний дворец и Дворцовую площадь
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму и Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) подписали в Баку соглашение о проведении 23-ей генеральной ассамблеи UNWTO в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.
От имени правительства Российской Федерации соглашение подписала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, от имени UNWTO - генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили. Право принимать крупнейшее в мире событие в области туризма, объединяющее большинство стран мира, Россия получила по итогам голосования на прошедшей в китайском городе Ченду в 2017 году 22-ой сессии генеральной ассамблеи UNWTO.
"Россия после двухлетнего перерыва вернулась в состав исполнительного совета организации после голосования стран-участниц. В связи с этим хочу от лица России и себя лично выразить благодарность за оказанное доверие членам исполнительного совета и генеральному секретарю UNWTO, - приводят слова Догузовой в Ростуризме. - Хочу подчеркнуть, что для России генассамблея является стратегически важным событием, и мы прилагаем все усилия, чтобы она прошла на самом высоком уровне и запомнилась всем странам-членам организации".
Она отметила, что страна сегодня уделяет развитию туризма особое внимание.
"Мы начали смотреть на туризм как на стратегическую отрасль экономики. Для этого мы намерены перезапустить работу отрасли с учетом новых мировых тенденций, в том числе роста интереса туристов к индивидуальному и аутентичному опыту путешествий, цифровизации и платформизации туристических продуктов и услуг", - пояснила глава ведомства.
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Генеральная ассамблея UNWTO – крупнейшее событие для мировой туристической индустрии. Мероприятие собирает делегатов из более чем 150 стран, проходит под эгидой ООН и направлено на решение глобальных задач, стоящих перед туристической сферой. Россия впервые в истории будет принимать у себя это мероприятие.
Ранее, 7 июня 2019 года глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении 23-й сессии Генассамблеи UNWTO в Санкт-Петербурге, в соответствии с которым Россия берет на себя обязательства по организации мероприятий ассамблеи. Приглашены делегаты и члены UNWTO из 158 стран, в общей сложности ожидается около 1200 иностранных участников.
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