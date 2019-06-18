На бывшего замначальника Свердловской железной дороги завели дело о взятке

В понедельник в пресс-службе СвЖД РИА Новости сообщили о гибели Миронова. Он был задержан в декабре 2018 года, а затем заключен под стражу по обвинению во взяточничестве. В феврале он был переведен под домашний арест, а на прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему залог в размере пяти миллионов рублей, который необходимо было внести до 21 июня. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что Миронов совершил суицид.