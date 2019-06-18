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РИА Новости

На бывшего замначальника Свердловской железной дороги завели дело о взятке

Вчера, 13:37
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении бывшего заместителя начальника Свердловской железной дороги (СвЖД ) по строительству Алексея Кочнева, сообщил журналистам адвокат Алексей Колосовский.
"Свердловским следственным отделом… уральского СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении Кочнева Алексея Ивановича, который получил от ООО "Стройтикс" взятку в значительном размере. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в значительном размере)", – заявил Колосовский.
Как отметил адвокат, Кочнев ранее проходил в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Автомобиль Следственного комитета РФ
1 июня, 13:17
СК попросил отправить в СИЗО двух московских следователей по делу о взятке
В пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ РИА Новости обещали прокомментировать возбуждение дела позднее.
В понедельник в пресс-службе СвЖД РИА Новости сообщили о гибели Миронова. Он был задержан в декабре 2018 года, а затем заключен под стражу по обвинению во взяточничестве. В феврале он был переведен под домашний арест, а на прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему залог в размере пяти миллионов рублей, который необходимо было внести до 21 июня. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что Миронов совершил суицид.
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Следственный комитет РФСвердловская областьПроисшествия
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