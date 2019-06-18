Телескоп "Спектр-М" будет искать черные дыры и кротовые норы во Вселенной

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Одной из основных задач российской астрофизической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") станет поиск черных дыр и кротовых нор во Вселенной, заявил во вторник старший научный сотрудник Физического института РАН (ФИАН) Дмитрий Новиков.

Ранее представитель ФИАН Виталий Егоров сказал, что запуск "Спектра-М" планируется в начале 2030-х годов. В представленной Новиковым презентации в качестве одной из основных задач фигурировал поиск черных дыр и кротовых нор во Вселенной.

"В центрах Галактик могут находиться как сверхмассивные черные дыры, так и так называемые кротовые норы. Это своеобразные тоннели в искривленном пространстве и времени за счет сверхмощной гравитации. Эти тоннели могут связывать различные области нашей Вселенной либо даже разные Вселенные друг с другом", - сказал он на пресс-конференции в ФИАН.

"Открытие подобных объектов, их обнаружение явилось бы величайшим событием для всей мировой науки", - добавил ученый.

Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.

Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.