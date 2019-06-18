Депутат Рады назвал украинских военных боевиками

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".
"Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя", — сказал он.
Потом Тарута вновь назвал их боевиками, поблагодарив за то, что они ковали "эту победу".
Посетители мероприятия с недовольством встретили его оговорку и освистали.