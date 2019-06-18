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РИА Новости

Депутат Рады назвал украинских военных боевиками

Вчера, 13:15
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута
Депутат Верховной рады, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".

"Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя", — сказал он.

Потом Тарута вновь назвал их боевиками, поблагодарив за то, что они ковали "эту победу".
Посетители мероприятия с недовольством встретили его оговорку и освистали.
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Ситуация на УкраинеДонбассСергей ТарутаМариупольВ мире
Популярные комментарии
Каратели. Вот более правильное слово. Потому что войска туда вводили с целью покарать за самостоятельность эти регионы.
18 июня, 14:43
Vladimir Kazakov
10100000
Он же их не террористами назвал, как они того заслуживают...
18 июня, 14:14
iics-2008
8100000
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