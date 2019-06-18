После конфликта в Чемодановке в Астраханскую область уехали 43 человека

ВОЛГОГРАД, 18 июн – РИА Новости. Сорок три человека выехали после конфликта в пензенском селе Чемодановка в Астраханскую область, сообщил журналистам заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко.

Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. В понедельник региональные власти сообщили, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку и соседнее село.

"Транзитом через Волгоградскую область в Астраханскую был автобус, на котором было 43 человека цыган, из них четверо мужчин, порядка 30 женщин, остальные дети. ГУ МВД Волгоградской области оказало содействие в выделении автобуса для этих семей, выделение сопровождения, сотрудниками", - сказал Москаленко.

Как сообщил журналистам представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов, в Волгоградскую область приехало 4-5 цыганских семей из Чемодановки к своим родственникам.

Во вторник Первомайский районный суд Пензы заключил под стражу 15 человек после массовой драки в Чемодановке. Ранее сообщалось о 28 задержанных участниках конфликта.