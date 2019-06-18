После конфликта в Чемодановке в Астраханскую область уехали 43 человека

ВОЛГОГРАД, 18 июн – РИА Новости. Сорок три человека выехали после конфликта в пензенском селе Чемодановка в Астраханскую область, сообщил журналистам заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко.
Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. В понедельник региональные власти сообщили, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку и соседнее село.
"Транзитом через Волгоградскую область в Астраханскую был автобус, на котором было 43 человека цыган, из них четверо мужчин, порядка 30 женщин, остальные дети. ГУ МВД Волгоградской области оказало содействие в выделении автобуса для этих семей, выделение сопровождения, сотрудниками", - сказал Москаленко.
Как сообщил журналистам представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов, в Волгоградскую область приехало 4-5 цыганских семей из Чемодановки к своим родственникам.
Во вторник Первомайский районный суд Пензы заключил под стражу 15 человек после массовой драки в Чемодановке. Ранее сообщалось о 28 задержанных участниках конфликта.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.