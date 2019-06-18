Шойгу отметил преимущества новых российских систем разведки

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новые российские системы разведки, поступающие на вооружение, качественно повысили возможности войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения", - сказал он.
Кроме того, новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивает применение беспилотный авиации.