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РИА Новости

Шойгу отметил преимущества новых российских систем разведки

Вчера, 13:13
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новые российские системы разведки, поступающие на вооружение, качественно повысили возможности войск, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени, через 8-12 минут после их обнаружения", - сказал он.
Кроме того, новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивает применение беспилотный авиации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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