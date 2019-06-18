В Кремле следят за ситуацией вокруг границы между Дагестаном и Чечней

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за ситуацией по установлению административной границы между Дагестаном и Чечней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ситуация с установлением административной границы между Дагестаном и Чечней вновь обострилась несколько дней назад. Правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика - Шелковской район". Случившееся вызвало резонанс среди местных жителей, власти двух республик урегулировали ситуацию. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Он добавил, что вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом. Глава Чечни Рамзан Кадыров позднее сказал, что за инцидентом с дорожным знаком стоят отдельные личности, а не общество или власти Дагестана.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой ситуацией, за этим вопросом. В администрации (президента) есть рабочее подразделение, где сидят кураторы регионов по взаимодействию регионов. Это все тщательно отслеживается. Но в данном случае мы не вмешиваемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли федеральный центр вмешаться в этот спор регионов.

Пресс-секретарь президента напомнил, что по данному вопросу было принято решение об отсрочке. Он не стал комментировать сообщения СМИ о реакции главы Чечни Рамзана Кадырова на обострение ситуации по это вопросу.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками, а 16 апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря. Вопрос был обсужден в том числе с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя регионами РФ: Чеченской Республикой, Калмыкией и Ставропольским краем.