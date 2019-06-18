Доля современного вооружения в российской армии составляет 64%

"В настоящее время в Вооружённые силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технические мысли. С 2013 года оснащённость российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%", - сказал Шойгу во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооружённых сил РФ.