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РИА Новости

Доля современного вооружения в российской армии составляет 64%

Вчера, 12:51
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оснащённость Вооружённых сил России новым оружием составляет 64%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В настоящее время в Вооружённые силы поступает военная техника, в которой воплощены самые передовые достижения технические мысли. С 2013 года оснащённость российской армии современным вооружением возросла в 3,8 раза и к началу текущего года составила 64%", - сказал Шойгу во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооружённых сил РФ.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
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Сергей ШойгуРоссияБезопасность
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