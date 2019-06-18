Шойгу назвал разработку новой теории ведения войн основной задачей

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая во вторник научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.

"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооружённой борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.