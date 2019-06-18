Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T12:33Z
https://ria.ru/20190618/1555661861.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155299/29/1552992952_0:0:3098:1742_1036x0_80_0_0_0f133fbc9f89103e8332480bebb9e11d.jpg
РИА Новости

Шойгу назвал разработку новой теории ведения войн основной задачей

Вчера, 12:31
781
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей в ближайшее время, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая во вторник научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции, посвященной презентации двухтомника История Крыма
Вчера, 09:59
Нарышкин: Запад использует методы гибридной войны против России и Китая
По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов.
"Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооружённой борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.
2920053
Обсудить 0
Министерство обороны РФСергей ШойгуБезопасность
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Шойгу отметил преимущества новых российских систем разведки
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков: Россия "держит порох сухим" на случай дестабилизации со стороны США
Московский Кремль
В Кремле ответили на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков назвал условие возвращения России к ДРСМД
Лента
новостей
Доля современного вооружения в российской армии составляет 64%
Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
Два российских суперкомпьютера вошли в рейтинг самых мощных систем в мире
Программирование
В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию
В Кремле рассказали о кибератаках из-за рубежа перед "Прямой линией-2018"
Владимир Гутенев
Депутат: новое российское оружие заставит США вернуться к переговорам
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время подписания Меморандума по вопросам консультационного взаимодействия между МИД России и Никарагуа. 8 мая 2018
Рябков: Россия предостерегала США от нагнетания на Ближнем Востоке
"Алмаз-Антей": в России создали новые технические заделы в области ВКО
Нарышкин: Запад использует методы гибридной войны против России и Китая
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
Лента новостейМолния