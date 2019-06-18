В Китае призвали не связывать визит Си Цзиньпина в КНДР и встречу с Трампом

ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Увязывать государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею и планируемую встречу китайского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Осаке не стоит, у Пекина и Пхеньяна есть своя двусторонняя повестка, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Некоторые считают, что Китай может использовать этот визит (в КНДР – ред.) в качестве рычага давления на США, но я бы хотел подчеркнуть, что лучше воздержаться от домыслов", - сказал дипломат.

Он отметил, что Китай и КНДР - соседи, которые длительное время сохраняют дружественные отношения и традицию обменов на высоком уровне, "мы надеемся, что общественность сформирует четкое представление о предстоящем визите и о нашей решительной приверженности дальнейшему развитию дружественных отношений с Пхеньяном, а также воздержится от попыток провести неверные и неоправданные связи".

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 20-21 июня, этот визит, приуроченный к 70-й годовщине с момента установления дипломатических отношений двух стран, станет первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в Северную Корею.