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РИА Новости

В Китае призвали не связывать визит Си Цзиньпина в КНДР и встречу с Трампом

Вчера, 12:31
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Увязывать государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею и планируемую встречу китайского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Осаке не стоит, у Пекина и Пхеньяна есть своя двусторонняя повестка, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Некоторые считают, что Китай может использовать этот визит (в КНДР – ред.) в качестве рычага давления на США, но я бы хотел подчеркнуть, что лучше воздержаться от домыслов", - сказал дипломат.
Дональд Трампа и Си Цзиньпин после встречи в Мар-а-Лаго
12 июня, 20:45
Трамп заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином на G20
Он отметил, что Китай и КНДР - соседи, которые длительное время сохраняют дружественные отношения и традицию обменов на высоком уровне, "мы надеемся, что общественность сформирует четкое представление о предстоящем визите и о нашей решительной приверженности дальнейшему развитию дружественных отношений с Пхеньяном, а также воздержится от попыток провести неверные и неоправданные связи".
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит КНДР с государственным визитом 20-21 июня, этот визит, приуроченный к 70-й годовщине с момента установления дипломатических отношений двух стран, станет первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в Северную Корею.
Ожидается, что на полях предстоящего саммита G20 в Осаке китайский лидер проведет встречу с президентом США для обсуждения торговых противоречий и путей их устранения.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинКитайКНДРСШАВ мире
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