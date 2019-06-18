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РИА Новости

В Кремле не видели видеообращение редакции издания "Черновик" к Путину

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль.. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле не видели видеообращение редакции дагестанского издания "Черновик" к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела журналиста издания Абдулмумина Гаджиева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что следственные органы Дагестана подозревают Гаджиева в финансировании терроризма.
"Нет, мы не видели, мы не можем весь интернет видеть изнутри, поэтому мы не знаем, приходило ли это обращение или нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле видеообращение.
Он уточнил, что, по официальным каналам, обращение не поступало. "Я, честно говоря, не знаю ничего про редакцию "Черновик", - подчеркнул Песков.
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Владимир ПутинДагестанОбщество
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