В Кремле ответили на слова Зеленского о темах разговора с Путиным

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, как бы он начал разговор на первой встрече с Владимиром Путиным.

В интервью немецкому таблоиду Bild Зеленский ранее рассказал, что при встрече с российским лидером заявил бы ему, что Крым и Донбасс — это Украина, а также выразил доверие минскому процессу.

"Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего". Дмитрий Песков

Представитель Кремля ответил также на вопрос, какими могут быть первые слова Путина при общении с Зеленским. Он подчеркнул, что российский лидер всегда начинает общение с "правильных фраз".

"И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, что он тоже начнет общение с правильных фраз", — добавил Песков.