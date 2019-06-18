В Кремле ответили на слова Зеленского о темах разговора с Путиным

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, как бы он начал разговор на первой встрече с Владимиром Путиным.
В интервью немецкому таблоиду Bild Зеленский ранее рассказал, что при встрече с российским лидером заявил бы ему, что Крым и Донбасс — это Украина, а также выразил доверие минскому процессу.
"Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего".
Представитель Кремля ответил также на вопрос, какими могут быть первые слова Путина при общении с Зеленским. Он подчеркнул, что российский лидер всегда начинает общение с "правильных фраз".
"И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, что он тоже начнет общение с правильных фраз", — добавил Песков.
Ранее в интервью телекомпании "Мир" Путин выразил надежду на восстановление отношений между Россией и Украиной. Песков, в свою очередь, заявлял журналистам, что в планах Путина пока нет контактов с Зеленским. По его словам, говорить о чем-то конкретном можно будет после того, как сформируется понимание, "что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей" и нормализации двусторонних отношений.