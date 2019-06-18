В Кремле отметили сходство позиций Порошенко и Зеленского

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за высказываниями президента Украины Владимира Зеленского и склонны согласиться, что его позиция схожа с позицией бывшего главы страны Петра Порошенко, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы внимательно следим (за высказываниями Зеленского - ред.), и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций, которые сейчас начинают набирать очертания", - сказал он, комментируя вопрос журналиста, который отметил, что новый президент Украины повторяет тезисы своего предшественника.