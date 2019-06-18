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РИА Новости

В Кремле отметили сходство позиций Порошенко и Зеленского

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за высказываниями президента Украины Владимира Зеленского и склонны согласиться, что его позиция схожа с позицией бывшего главы страны Петра Порошенко, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы внимательно следим (за высказываниями Зеленского - ред.), и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций, которые сейчас начинают набирать очертания", - сказал он, комментируя вопрос журналиста, который отметил, что новый президент Украины повторяет тезисы своего предшественника.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
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