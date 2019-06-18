МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вторник и среду планирует посвятить подготовке к прямой линии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Прямая линия с Путиным начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Как сообщили ранее в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров, по состоянию на 9.00 18 июня к прямой линии с президентом поступило более 829 тысяч обращений.

"Президент в Москве, он готовит набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. Читает, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, совещание с администрацией, в этом плане просто. И смотрит массив обращений граждан. Вот чем сегодня занимается президент, он в целом планирует этому посвятить полностью сегодняшний, завтрашний день. Сегодня есть еще пару внутренних мероприятий таких, тоже рабочих, непубличных", - сказал Песков.