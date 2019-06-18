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РИА Новости

Путин вторник и среду планирует посвятить подготовке к "Прямой линии"

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вторник и среду планирует посвятить подготовке к прямой линии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Прямая линия с Путиным начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Как сообщили ранее в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров, по состоянию на 9.00 18 июня к прямой линии с президентом поступило более 829 тысяч обращений.
"Президент в Москве, он готовит набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. Читает, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, совещание с администрацией, в этом плане просто. И смотрит массив обращений граждан. Вот чем сегодня занимается президент, он в целом планирует этому посвятить полностью сегодняшний, завтрашний день. Сегодня есть еще пару внутренних мероприятий таких, тоже рабочих, непубличных", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 09:56
К прямой линии с Путиным поступило свыше 800 тысяч обращений
Отвечая на уточняющий вопрос, какие темы будут подниматься на прямой линии, Песков сказал: "Понятно, какие основные блоки тем превалируют в обращениях людей, они понятны". "Сейчас не буду говорить, но будет "прямая линия", там об этом речь зайдет. Я просто не хотел был заранее раскрывать все абсолютно нюансы", - заключил пресс-секретарь.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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