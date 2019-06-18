В СФ готовы разработать законопроект о передаче продуктов в соцучреждения

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников готов разработать законопроект о передаче нереализованных продуктов питания в социальные учреждения и на благотворительность, если "в этом будет социальная потребность у общества".

Ранее СПЧ рекомендовал правительству обеспечить передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность для предотвращения образования пищевых отходов. Это предложение поддержали и ритейлеры.

"Это разумный законопроект, но должны быть четкие условия распределения продуктов с детальным уточнением по срокам годности", - сказал Калашников РИА Новости во вторник.

"Чтобы не гнильем кормить людей", - пояснил он.