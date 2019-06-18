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РИА Новости

В СФ готовы разработать законопроект о передаче продуктов в соцучреждения

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников готов разработать законопроект о передаче нереализованных продуктов питания в социальные учреждения и на благотворительность, если "в этом будет социальная потребность у общества".
Ранее СПЧ рекомендовал правительству обеспечить передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность для предотвращения образования пищевых отходов. Это предложение поддержали и ритейлеры.
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"Это разумный законопроект, но должны быть четкие условия распределения продуктов с детальным уточнением по срокам годности", - сказал Калашников РИА Новости во вторник.
"Чтобы не гнильем кормить людей", - пояснил он.
По мнению сенатора, законодатели поддержат эти предложения, разработать законопроект готов и сам парламентарий, "если на это будет сформулирована социальная потребность общества".
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Совет Федерации РФСергей КалашниковОбщество
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