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РИА Новости

Володин похвалил Зюганова за умение находить компромиссы

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов умеет находить компромиссы, не доводя ситуацию до конфликта, несмотря на то, что является лидером оппозиционной партии, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Геннадию Зюганову 26 июня исполняется 75 лет.
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"Без вас бы многие решения принимались не на таком качественном уровне, как сегодня мы принимаем. Это тоже ваша заслуга, потому что возглавлять оппозиционную партию, крупнейшую фракцию в Госдуме, и при этом находить компромиссы, болеть за страну и не доводить до конфликта - не каждый политик может", - сказал Володин во вторник на открытии выставки к 75-летию Зюганова "На службе народу".
Володин назвал Зюганова человеком со своим мировоззрением, с характером. Он отметил, что лидер КПРФ прошёл со страной весь путь изменений, его хорошо знают как политического деятеля, а выставка расскажет о нем как о человеке и как об отце. "Мы откроем нового Зюганова, и не одного", - сказал спикер Госдумы.
Он отметил, что Зюганов бессменно остается лидером, несмотря на все вызовы, конкуренцию. Он также пожелал лидеру КПРФ, чтобы он имел как можно больше времени для общения с родными и близкими.
Володин вместе с тем выразил уверенность, что "мы наверняка соберемся еще через какое-то время, и Геннадий Андреевич сможет нам презентовать новые страницы биографии".
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КПРФГосдума РФВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
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