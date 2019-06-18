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РИА Новости

Рябков прокомментировал наращивание Ираном производства урана

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Москва понимает мотивы, которые толкают Иран на возможное наращивание производства низкообогащенного урана, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы неоднократно говорили в последнее время, что мы понимаем мотивы, которые подтолкнули Иран к этому шагу - в условиях отсутствия каких бы то ни было бонусов от полного и точного досконального выполнения Тегераном его обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, у страны не остаётся, по сути, иного выбора кроме как сокращать объём собственных, добровольных обязательств в рамках СВПД", - сказал Рябков журналистам.
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"Эта логика нам понятна. В то же время, это не означает, что мы поддерживаем происходящее. Это не так. Мы, наоборот, испытываем озабоченность и считаем, что перспективы сохранения СВПД становятся все более туманными", - добавил он.
По словам Рябкова, необходимо срочно предпринять дополнительные усилия для сохранения СВПД и того, чтобы Иран получал выгоды от этого плана.
Организация атомной энергии Ирана объявила ранее о возможности превышения оговоренных сделкой лимитов обогащения урана и хранения тяжелой воды.
Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
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