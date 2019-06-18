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РИА Новости

Рябков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Угроза силой представляет собой прямое нарушение международного права, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о ситуации вокруг Ирана и нагнетания США обстановки вокруг исламской республики.
"Это все звенья одной цепи. Периодически возникают ситуации, когда американские коллеги используют язык прямых угроз. Мне хотелось бы напомнить в этой связи, что угроза силой, пусть даже заявленная неофициально, а через те или иные утечки, представляет собой прямое и непосредственное нарушение одного из фундаментальных принципов международного права", - сказал Рябков журналистам.
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