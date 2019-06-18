Рябков прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Угроза силой представляет собой прямое нарушение международного права, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о ситуации вокруг Ирана и нагнетания США обстановки вокруг исламской республики.
"Это все звенья одной цепи. Периодически возникают ситуации, когда американские коллеги используют язык прямых угроз. Мне хотелось бы напомнить в этой связи, что угроза силой, пусть даже заявленная неофициально, а через те или иные утечки, представляет собой прямое и непосредственное нарушение одного из фундаментальных принципов международного права", - сказал Рябков журналистам.