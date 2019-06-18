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РИА Новости
Культура

Российский бомонд поздравляет Максима Галкина с днем рождения

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Шоумен, телеведущий Максим Галкин отмечает сегодня 43-летие и принимает поздравления от своих звездных друзей, коллег и знаменитой жены Аллы Пугачовой.
"Мой любимый, с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!❤️💋", - написала примадонна в Инстаграме. Спустя несколько минут именинник поблагодарил ее: "Спасибо, любимая!".
Шоумена с самого утра поздравили певица Лолита Милявская, композитор Игорь Николаев, продюсер Яна Рудковская, журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко и другие знаменитости.
Король российской эстрады Филипп Киркоров сделал отдельный пост, посвященный дню рождения Максима Галкина.
"СЕГОДНЯ, 18 июня – ВКЛЮЧАЕМ РАДОСТЬ и ВЫКЛЮЧАЕМ ГРУСТЬ ибо СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМОГО СОЛНЕЧНОГО, САМОГО ПОЗИТИВНОГО, САМОГО ОСТРОУМНОГО И УМНОГО, короче КТО УНАС ЛУЧШЕ ВСЕХ? КОРОЧЕ МАКСИМ ГАЛКИН! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ , ДРУГ!💐Здоровья, Счастья и конечно ЛЮБВИ, в твоей очень красивой семье, ЛЮБВИ ❤️долгой, красивой, которая есть и будет ещё много-много лет!!", - написал Филипп Киркоров.
Певец Филипп Киркоров
17 июня, 11:52
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КультураМаксим ГалкинФилипп КиркоровИгорь НиколаевАлла Пугачева
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