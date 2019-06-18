Российский бомонд поздравляет Максима Галкина с днем рождения

"СЕГОДНЯ, 18 июня – ВКЛЮЧАЕМ РАДОСТЬ и ВЫКЛЮЧАЕМ ГРУСТЬ ибо СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМОГО СОЛНЕЧНОГО, САМОГО ПОЗИТИВНОГО, САМОГО ОСТРОУМНОГО И УМНОГО, короче КТО УНАС ЛУЧШЕ ВСЕХ? КОРОЧЕ МАКСИМ ГАЛКИН! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ , ДРУГ!💐Здоровья, Счастья и конечно ЛЮБВИ, в твоей очень красивой семье, ЛЮБВИ ❤️долгой, красивой, которая есть и будет ещё много-много лет!!", - написал Филипп Киркоров.