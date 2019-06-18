Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ с мая ликвидировал семь партий за неучастие в выборах, сообщается на сайте суда.

С исками о ликвидации политсил в суд обратилось министерство юстиции, которое проводит проверку деятельности партий. "Исковые требования удовлетворены полностью", - отмечается в карточках дела.

Суд ликвидировал партию "Города России", "Партию пенсионеров России", "Социал-демократическую партию России", "Народную партию России", "Альянс зеленых", "Союз горожан" и партию "За женщин России".

Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.