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РИА Новости

Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах

Вчера, 11:40
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ с мая ликвидировал семь партий за неучастие в выборах, сообщается на сайте суда.
С исками о ликвидации политсил в суд обратилось министерство юстиции, которое проводит проверку деятельности партий. "Исковые требования удовлетворены полностью", - отмечается в карточках дела.
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Суд ликвидировал партию "Города России", "Партию пенсионеров России", "Социал-демократическую партию России", "Народную партию России", "Альянс зеленых", "Союз горожан" и партию "За женщин России".
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Всего в этом году планируется проверить восемь российских партий. Помимо прочего, министерство выяснит, соответствует ли их деятельность уставу, не нарушает ли она законодательство.
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Верховный суд РФПолитика
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