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РИА Новости

Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов

11:26
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Запуск российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") намечается осуществить в начале 2030-х годов, сказал во вторник представитель Физического института РАН (ФИАН) Виталий Егоров.
"Запуск его ("Спектр-М") планируется ещё не скоро, в начале 2030-х годов", - сказал он, открывая пресс-конференцию в ФИАН.
Обсерватория "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
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Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы. В июне 2018 года вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что реально запуск телескопа "Спектр-М" состоится после 2030 года.
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Российская академия наукФизический институт РАНМоскваРИА Наука
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