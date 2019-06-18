В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию

УФА, 18 июн — РИА Новости. Служба внешней разведки осведомлена о планах Запада по кибератакам на российскую инфраструктуру, заявил руководитель ведомства Сергей Нарышкин.
"Мы информируем наши инстанции об этом", — добавил он в кулуарах международной встречи по безопасности, которая проходит в Уфе.
В понедельник The New York Times сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Это вызвало бурную реакцию как в Москве, так и в Вашингтоне.
Дональд Трамп назвал авторов статьи "врагами народа" и отметил, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".
В издании ответили, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
Вчера, 19:30"В ход идут даже самые грязные методы". США атакуют энергосистему России Американские спецслужбы предпринимают попытки атаки на российскую энергосистему, пишут СМИ со ссылкой на источник. В эфире радио Sputnik член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко прокомментировал эту новость.
В Кремле напомнили, что неоднократно предлагали США вместе противостоять киберпреступности, но отклика это не нашло. Там также отметили, что российские стратегически важные объекты регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа, но "соответствующие ведомства" успешно борются с этим.
Позже источник в руководстве одного из силовых подразделений заявил, что американские спецслужбы действительно пытаются атаковать систему управления российской инфраструктуры.
Он добавил, что частота кибернападений растет, и в первую очередь они затрагивают транспорт, банковскую сферу и энергетику.