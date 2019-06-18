В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию

Не влезай. Убьет. The New York Times посадила Трампа на измену После того, как все выходные Трамп с NYT выясняли, кто из них предатель, самое главное так и осталось неясным. А именно, кто кому темную хочет устроить: США – России или "глубинное государство" США – президенту США?