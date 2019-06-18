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РИА Новости

В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию

09:58
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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УФА, 18 июн — РИА Новости. Служба внешней разведки осведомлена о планах Запада по кибератакам на российскую инфраструктуру, заявил руководитель ведомства Сергей Нарышкин.
"Мы информируем наши инстанции об этом", — добавил он в кулуарах международной встречи по безопасности, которая проходит в Уфе.
В понедельник The New York Times сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Это вызвало бурную реакцию как в Москве, так и в Вашингтоне.
Дональд Трамп назвал авторов статьи "врагами народа" и отметил, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".
В издании ответили, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
Пульт дистанционного управления тепловой электростанции на Раушской набережной в Москве
Вчера, 19:30
"В ход идут даже самые грязные методы". США атакуют энергосистему России Американские спецслужбы предпринимают попытки атаки на российскую энергосистему, пишут СМИ со ссылкой на источник. В эфире радио Sputnik член "Ассоциации руководителей служб информационной безопасности" Александр Токаренко прокомментировал эту новость.
В Кремле напомнили, что неоднократно предлагали США вместе противостоять киберпреступности, но отклика это не нашло. Там также отметили, что российские стратегически важные объекты регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа, но "соответствующие ведомства" успешно борются с этим.
Позже источник в руководстве одного из силовых подразделений заявил, что американские спецслужбы действительно пытаются атаковать систему управления российской инфраструктуры.
Он добавил, что частота кибернападений растет, и в первую очередь они затрагивают транспорт, банковскую сферу и энергетику.
Не влезай. Убьет. The New York Times посадила Трампа на измену
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Не влезай. Убьет. The New York Times посадила Трампа на изменуПосле того, как все выходные Трамп с NYT выясняли, кто из них предатель, самое главное так и осталось неясным. А именно, кто кому темную хочет устроить: США – России или "глубинное государство" США – президенту США?
50431697
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Служба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Представляю как у нас написала бы МК к примеру, про то что мы готовим кибер атаки на американскую энергетику. Если бы и не было войны, то новые санкции последовали бы немедленно, а наши как всегда отмалчиваются. Без хребетная власть, способная лишь журналистам наркотики подкидывать.
18 июня, 10:33
Nerp
600006
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