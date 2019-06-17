В Кремле прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Москва предлагала Вашингтону вместе противостоять киберпреступности, но отклика это не нашло. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times об атаках на Россию в интернете.
Газета сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Дональд Трамп назвал авторов статьи "врагами народа" и отметил, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".
В издании ответили, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
"Именно президент Путин, именно российская сторона неоднократно пытались инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности. К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никогда не откликались", — сказали в Кремле.
Песков подтвердил, что российские стратегически важные объекты регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа, но "соответствующие ведомства" успешно борются с этим.
Ранее в Минэнерго тоже отреагировали на публикацию в The New York Times. Там заявили, что энергокомпании сами обеспечивают защиту своих информационных систем и от них не поступало данных об атаках.
Вчера, 08:42Американист о полемике Трампа и NYT по поводу РФ: не в "предательстве" делоГазета The New York Times в ответ на обвинения президента Дональда Трампа заявила, что правительство было заранее ознакомлено с текстом статьи о кибератаках на энергосистемы России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik американист Константин Блохин.