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РИА Новости

В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПульт дистанционного управления тепловой электростанции на Раушской набережной в Москве
Пульт дистанционного управления тепловой электростанции на Раушской набережной в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские энергокомпании сами обеспечивают защиту своих информационных систем, и от них не поступало данных об атаках, сообщили РИА Новости в Минэнерго.
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Дональд Трамп назвал авторов статьи "врагами народа" и отметил, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".
В издании ответили, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
"Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты", — прокомментировали в российском Минэнерго.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 08:42
Американист о полемике Трампа и NYT по поводу РФ: не в "предательстве" делоГазета The New York Times в ответ на обвинения президента Дональда Трампа заявила, что правительство было заранее ознакомлено с текстом статьи о кибератаках на энергосистемы России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik американист Константин Блохин.
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Дональд ТрампМинистерство энергетики РФРоссияСШАВ мире
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