В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

Американист о полемике Трампа и NYT по поводу РФ: не в "предательстве" дело Газета The New York Times в ответ на обвинения президента Дональда Трампа заявила, что правительство было заранее ознакомлено с текстом статьи о кибератаках на энергосистемы России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik американист Константин Блохин.