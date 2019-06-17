В Минэнерго прокомментировали статью о кибератаках США на Россию

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российские энергокомпании сами обеспечивают защиту своих информационных систем, и от них не поступало данных об атаках, сообщили РИА Новости в Минэнерго.
The New York Times ранее сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы.
Дональд Трамп назвал авторов статьи "врагами народа" и отметил, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".
В издании ответили, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
"Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты", — прокомментировали в российском Минэнерго.
Вчера, 08:42Американист о полемике Трампа и NYT по поводу РФ: не в "предательстве" делоГазета The New York Times в ответ на обвинения президента Дональда Трампа заявила, что правительство было заранее ознакомлено с текстом статьи о кибератаках на энергосистемы России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik американист Константин Блохин.